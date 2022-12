Roma, ragazzo portato via da locale a Ponte Milvio: in corso ricerche

(Adnkronos) – Un ragazzo è stato prelevato questa notte da alcune persone, mentre si trovava all’esterno di un locale di Ponte Milvio, a Roma. Sono in corso le indagini per rintracciare il giovane e per capire in che ambito è maturata l’azione. Per i testimoni, ascoltati dalla Polizia, si tratta di un rapimento.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di persone ha fatto irruzione verso le 2,30 di questa notte in un noto locale in viale di Tor di Quinto facendo poi perdere con lui le tracce. Da quanto si apprende i familiari del ragazzo, residenti nella zona di San Basilio, avrebbero precedenti per droga.