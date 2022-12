Tempo di auguri e, come da tradizione ormai consolidata, anche la Pro Loco non ha mancato l’atteso appuntamento, con una novità rispetto agli anni scorsi. Al posto del concerto, domenica 18, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Unità Pastorale Emmaus, l’Ente ha offerto lo spettacolo teatrale “In nome di Maria”, ispirato all’omonimo romanzo di Erri De Luca. L’attrice cremonese Paola Tambani ha emozionato il pubblico presente nella chiesa parrocchiale, mettendo in luce la figura di Maria, i suoi dubbi, le angosce, i dialoghi con Giuseppe, impersonato dall’attore Ivano Zambelli. Al marito dell’attrice, Giancarlo Mongilli, il merito dell’organizzazione tecnica.

Al termine dell’evento, salutato da calorosi applausi di tutti i presenti, gli auguri del presidente della Pro Loco, Francesco Generali, che ha ringraziato tutta la comunità per il sostegno. Ha fatto seguito la Sindaco, Marilena Visigalli, che ha elogiato gli attori per “aver reso umanamente poetica la natività” e, infine, è intervenuto don Francesco Pigola che ha sottolineato come la rappresentazione abbia “espresso in maniera toccante il dramma del venire al mondo di Dio”. La serata si è conclusa in oratorio con un gradito rinfresco offerto dall’amministrazione comunale.

