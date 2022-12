Don Massimiliano ha invitato tutti i bimbi che frequentano il catechismo e le loro famiglie all’accensione dell’albero di Natale posizionato sul piazzale della Chiesa. La giornata di sabato è iniziata in Chiesa per condividere una breve lettura natalizia dal titolo “Il filo di paglia”. Don Massimiliano, spiegando la lettura, ha voluto ricordare a tutti che anche la più semplice delle cose ha un suo significato, che tutti devono ricordare come Gesù abbia voluto dimostrare il suo amore immenso per l’umanità nascendo povero in una mangiatoia proprio per venire in mezzo a noi. Successivamente fuori dalla Chiesa sono state benedette tante statuette raffiguranti Gesù Bambino e donate alle famiglie per essere posizionate nel Presepe di casa. Dopo l’accensione dell’albero di Natale, con tutti i numerosi presenti a godere del bellissimo momento, l’Associazione Ars Nova ha confezionato e donato un regalo ad ogni bimbo presente che è stato subito scartato e utilizzato per giocare tutti insieme in un’atmosfera sempre più coinvolgente. Infine cioccolata con panna per tutti, così buona che alcuni hanno voluto bissare anche più volte. Le musiche natalizie e la grande intimità e commozione che hanno coinvolto tutti hanno fatto si che anche molti passanti si siano fermati per stare tutti insieme davanti alla Chiesa. E anche per i bimbi ultimi arrivati è stato confezionato un gioco davvero apprezzato. Tutto si è svolto alla presenza della Protezione Civile che ha condiviso ogni momento della giornata e che ringraziamo di cuore. Don Massimiliano, in questa iniziativa inizialmente solo per i bimbi e le famiglie del catechismo e poi con la presenza di tante altre persone, è stato aiutato da Magda, responsabile dell’oratorio, da Cosetta Ruggeri responsabile della Caritas ma in quel momento in veste di responsabile dei catechisti e dai catechisti Rita Mainetti e Giorgio Morini. Un bel momento semplice ma molto significativo per scambiarsi gli auguri di Natale.

