Mancano poche ore a Natale ma non si è ancora esaurita la frenesia della corsa al regalo: ecco allora che la caccia al dono da mettere sotto l’albero sta riempiendo in queste ultime ore del pomeriggio del 24 dicembre anche i centri commerciali della nostra provincia. Presi d’assalto non solo i supermercati (per definire il menù di vigilia e Natale) ma anche i negozi con profumerie e negozi di pensierini affollati per lo shopping last second. La spesa media pro capite per i regali di Natale ammonterà a 157 euro. È la stima dell’ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui il dato è in calo rispetto allo scorso anno (169 euro di spesa media reale e 158 in euro correnti) ed è il più basso da oltre un decennio. fband

© Riproduzione riservata