Omicidio Trapani, uccide la moglie a coltellate: fermato

(Adnkronos) – Omicidio a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, in provincia di Trapani. La vittima è Maria Amatuzzo, 29 anni. Ad ucciderla a coltellate sarebbe stato il marito, già fermato dai carabinieri e in questi minuti in caserma per essere interrogato.

L’omicidio sarebbe avvenuto nella loro abitazione in via Cassiopea. Inutili i soccorsi, il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che costarne il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.