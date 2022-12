Usa, sparatoria in centro commerciale del Minnesota: morto 19enne

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto in una sparatoria in un centro commerciale a Bloomington, in Minnesota. Secondo i media americani, il Mall of America è stato isolato dopo la sparatoria, che ha visto coinvolte tra cinque e nove e persone e che è scoppiata – secondo il capo della polizia di Bloomington, Booker Hodges – dopo un alterco. Al momento dell’incidente c’erano 16 agenti al lavoro nel Mall of America. La polizia non ha eseguito arresti finora in relazione all’accaduto.