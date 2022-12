Giovedì 29, dalle 20:30, appuntamento con il festival cinematografico Fi.Du.Cia. organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de’ Picenardi (CR). Sono due le proiezioni in programma.

Si inizia con SU QUESTE MONTAGNE (Italia, 2022, 45′) un film di Andrea Sbarretti sulle montagne della Valnerina, dove la vita è concreta, dura, reale. Scandita dal ritmo delle stagioni e della terra. I pochi abitanti di queste frazioni, mantengono ancora quelle abitudini al sacrificio che ricordano il pesante lavoro quotidiano dei loro avi. Ci troviamo al Salto del Cieco, dove sorgeva la Dogana tra lo Stato Pontificio ed il Regno delle Due Sicilie. In queste vallate resiste un mondo contadino che trascende i ritmi metropolitani, fatti di vacuità ed egoismo. La loro bontà la avvertiamo nei dialoghi semplici ma sinceri, nei racconti rurali di un eremita che ha sistemato un vecchio rudere per viverci senza acqua né corrente, nel candore di un agricoltore che ha dato una cuccia a molti cani senza padrone. Un padre ed un figlio che allevano mucche in alta montagna, un giovane che ha scelto la solitudine. Storie diverse, alle quali il non-luogo della montagna conferisce una umanità che si ridesta ogni giorno.

La serata prosegue con LA FREQUENTAZIONE DELL’ORSO (Italia, 2022, 63′) di Federico Betta, un viaggio nella storia del rapporto tra esseri umani e orsi in Trentino, la regione più settentrionale d’Italia. Personaggi diversi creano un puzzle di visioni attraverso la preistoria, la storia, la lotta per la salvezza, il grande progetto di ripopolamento e il presente. Il documentario ci lascia con molte domande, senza ignorare la realtà: la convivenza di orsi e umani crea conflitti che non possono essere eliminati e richiede un forte impegno da parte di tutti. Uno sforzo condiviso per garantire la permanenza dei grandi carnivori sul nostro territorio a lungo termine.

L’ingresso è libero.

