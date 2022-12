Un bel regalo quello che Regione Lombardia ha fatto a Castelverde: saranno erogati 900mila euro per la sistemazione completa della scuola d’infanzia di San Martino in Beliseto. L’amministrazione comunale aveva già fatto alcuni interventi sul tetto e il controsoffitto, ma mancavano quelli relativi all’antisismica, per la quale era già stato fatto un progetto oltre ad aver messo in sicurezza la scuola.

Grazie al contributo, il prossimo anno, a conclusione dell’anno scolastico, si aprirà il cantiere. A seguito dell’inizio dei lavori, che si protrarranno per un bel pò di mesi, il sindaco Graziella Locci ha rassicurato i genitori sullo spostamento degli alunni in altre sedi, “Insieme alla dirigente scolastica Rossi abbiamo ragionato su dove collocare i bambini. Due le ipotesi in campo: una al piano di sopra nella scuola dell’infanzia di Costa Sant’Abramo, l’altra, meno plausibile, quella di portare i bimbi nella scuola elementare di Castelverde”.

