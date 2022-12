E’ stato presentato oggi, mercoledì 28 dicembre, il comitato a sostengno di Stefano Bonaccini alla leadeship del Pd. Coordinatori provinciali sono il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi e Santo Canale.

“È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. E di farlo insieme. Per il PD, per il Paese”. Stefano Bonaccini sintetizza così la sua candidatura a Segretario. Ed è anche la “nostra convinzione, che ci porta a dar vita anche in Provincia di Cremona, così come sta accadendo con forzain tutto il Paese, al comitato provinciale che sosterrà la sua candidatura”, come si legge in una nota.

“Siamo – spiegano – un gruppo di persone che già in questa fase costituente si presenta ampio e rappresentativo di tante storie di buona amministrazione e di impegno civico dei territori cremonese, cremasco e casalasco, ma che è destinato presto ad arricchirsi ulteriormente nell’ambito del percorso congressuale che culminerà con le primarie del 19 febbraio, radicandosi, articolandosi in diversi comitati territoriali nell’ambito provinciale, aprendo all’adesione e al protagonismo di tutti gli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico. Del nuovo Partito Democratico, autenticamente rigenerato, che siamo chiamati a costruire: una sfida di cui avvertiamo la complessità, ma soprattutto la necessità – per il partito e per l’Italia – approcciandoci ad essa con passione sincera”.

Poi chiariscono: “Siamo Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali, militanti di lungo corso e nuovi simpatizzanti. Donne e uomini animati da quell’“energia popolare” evocata da Stefano Bonaccini come la cifra della sua candidatura, per un partito che ritorni ad essere forte, attrattivo, immerso nelle relazioni profonde con le persone ed i territori. Un partito coerente nella definizione di una piattaforma politica chiara, ma riformista, pragmatico, capace di guardare e parlare a tutto il Paese e di orientarlo con efficacia verso una società più giusta ed inclusiva, con la più ampia adesione possibile”.

Quindi proseguono: “In un momento di particolare importanza, in cui la buona Politica deve tornare protagonista, avvertiamo l’urgenza di un passaggio decisivo all’interno di quello che deve rimanere il perno delle culture politiche del centrosinistra italiano. Oggi disponibile ad interpretare il ruolo di un’opposizione decisa alla maggioranza parlamentare di destracentro, ma pronto a disegnare un futuro di governo per l’Italia”.

“C’è un centrosinistra – concludono – vincente e convincente. Lo testimonia il percorso di Stefano Bonaccini. Lo testimoniano i nostri territori. Siamo pronti, insieme, a sprigionare la nostra energia popolare”.

Questi i primi nomi del comitato promotore che si affiancano ai due coordinatori provinciali: Agostino Alloni, Rosolino Azzali, Fabiola Barcellari, Stefano Belli Franzini, Andrea Cantoni, Raffaele Carrara, Damiano Cattaneo, Elisa Chittò, Francesca Fulco, Gianluca Galimberti, Giovanni Gagliardi, Attilio Galmozzi, Gianluca Giossi, Leone Lisè, Matteo Piloni, Nicola Pini, Roberto Poli, Daniele Qalliaj, Claudio Rebessi, Maura Ruggeri, Gianluca Savoldi, Alex Severgnini, Giovanna Valcamonico, Andrea Virgilio.

Servizio di Simone Bacchetta

