Ratzinger, la malattia di Benedetto XVI preoccupa il mondo

(Adnkronos) – La notizia data da papa Francesco che Benedetto XVI è “molto malato” preoccupa il mondo e viene riportata in evidenza dai principali media internazionali. “L’ex papa Benedetto è ‘molto malato’, dice papa Francesco”, titola la Cnn. Stesso titolo per il Wall Street Journal e con variazioni per altri media Usa come il Washington Post (“Il papa emerito Benedetto XVI, 95 anni, è molto malato: Francesco chiede di pregare”), Usa Today (“La salute di papa Benedetto XVI sta peggiorando, dice il Vaticano”), Nbc News, Cbs News, New York Times.

In Belgio il quotidiano Le Soir dedica alle condizioni del papa emerito l’intera pagina 2 (“Le pape émérite Benoit XVI lutte pour sa vie”), mentre La Libre Belgique riferisce in homepage che i vescovi del Belgio hanno chiesto ai fedeli di pregare per Benedetto XVI. In Francia Le Figaro riporta la notizia in homepage, con il video delle parole di papa Francesco, mentre Le Monde la confina nelle pagine interne. In Germania la Frankfurter Allgemeine Zeitung dà conto delle condizioni di Benedetto XVI in un pezzo (“Grande preoccupazione per il papa emerito”), mentre Die Welt dedica alla questione più articoli.

In Spagna riportano in evidenza la notizia tra gli altri La Vanguardia, El Mundo ed El Paìs, che dedica alla storia tutta la pagina 5, ma anche i media di lingua spagnola latinoamericani, come Venezuela News, o i network che trasmettono in lingua spagnola, come Cnn, Dw, Bbc ed Euronews danno spazio alle condizioni di Benedetto XVI. In Brasile O Globo riporta la notizia e l’appello del vescovo di Rio de Janeiro a pregare per la salute del papa emerito. In Argentina El Clarìn si interroga su “cosa succederà se muore il papa emerito Benedetto XVI”.