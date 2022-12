In seguito all’informativa emessa dalle organizzazioni di categoria più rappresentative sul territorio (Uppi, Appe, Appc e Sunia) sui contratti concordati, sulla questione interviene anche il Comune, e in particolare l’assessore Maurizio Manzi, che evidenzia “il positivo accoglimento della stipula del nuovo accordo territoriale da parte del Comune di Cremona, che apportando nuovi elementi di certezza riguardo alla legittimità dei contratti stipulati a canone concordato, attraverso l’introduzione dell’obbligo di asseverazione, consentirà di agevolare lo svolgimento dell’attività di aggiornamento banca dati, lotta all’evasione ed elusione fiscale in materia Imu”.

“L’obbligo di asseverazione da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie a cui sottoporre i contratti stipulati a canone concordato, prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, ha infatti la funzione di certificare la conformità del contenuto economico e normativo dei contratti stessi a quanto previsto nel nuovo accordo territoriale, eliminando di fatto qualsiasi dubbio in merito alla conseguente applicazione delle relative agevolazioni Imu” continua Manzi.

“A tal proposito, in risposta all’auspicio espresso dai presidenti delle organizzazioni di categoria in merito alla deliberazione di sostanziali agevolazioni Imu, è doveroso evidenziare che nei confronti delle abitazioni locate a canone concordato è ormai da tempo deliberata e applicata dal Comune di Cremona una aliquota Imu ridotta rispetto a quella ordinaria, attualmente pari allo 0,94% (9,4 per mille).

Per questa tipologia di immobili, inoltre, in base alle disposizioni normative nazionali, l’imposta determinata in applicazione dell’aliquota stabilita dal Comune viene ridotta al 75%”.

