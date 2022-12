Un anno di notizie su CremonaOggi, dagli aggiornamenti sul Covid, che dopo due anni ancora interessano i lettori, alle notizie tragiche o a quelle curiose. Ripercorriamo insieme quali sono stati gli articoli più letti in questo 2022. Primo tra tutti, quello, pubblicato il 17 dicembre, che racconta l’operazione dei Nas di Cremona, che ha portato al sequestro di oltre 300 panettoni in una pasticceria cremonese: secondo gli inquirenti, avrebbero etichettato come prodotti artigianali di propria realizzazione, prodotti realizzati in realtà da azienda terza.

Al secondo posto tra i più letti c’è il ritorno dei ricoverati per Covid in ospedale a Cremona, articolo pubblicato il 26 novembre: in quel frangente, nel reparto di Medicina sono state temporaneamente sospese le visite ai pazienti da parte di amici e familiari. Una decisione assunta dal primario, Matteo Giorgi Pierfranceschi, a scopo precauzionale.

Anche una delle puntate del caso Martinotti, pubblicata il 2 novembre, ha avuto un particolare successo. Nella vicenda del medico accusato della morte di una paziente in seguito ad un’operazione, sono stati sentiti i consulenti tecnici di accusa e difesa, che hanno dato il proprio parere in merito all’opportunità o meno di fare l’intervento.

L’ospedale è in effetti spesso protagonista delle notizie più lette dell’anno. Come quella pubblicata il 23 ottobre, relativa all’addio di Giuseppe Procopio, primario di oncologia, rimasto in carica solo sei mesi prima di presentare le proprie dimissioni, lasciando nuovamente il posto vacante.

A fare scalpore anche la notizia delle chiusura di Zara, uscita il 7 ottobre: lo store di corso Cavour resterà aperto ancora fino a fine gennaio, ma sono già in corso le trattative da parte dei proprietari per trovare nuovi inquilini.

Fortunatamente ci sono anche buone notizie: come il ritrovamento del 15enne scomparso da scuola, e ritrovato poi nel Bresciano, il 12 febbraio.

Al decimo posto nella classifica delle notizie più lette del 2022 si colloca l’ondata di maltempo che il 4 luglio aveva messo in ginocchio la città e il territorio, provocando gravi danni ovunque. con alberi spezzati e tetti crollati.

Tra le altre notizie più lette, diversi fatti di cronaca, nera, come incidenti ed eventi violenti, ma anche aggiornamenti sul Covid, e anche alcune questioni animaliste, come la vicenda dei cani contesi e la scoperta di cacciatori abusivi.

