Iniziano i saldi invernali, previsto un +10% di vendite

Con il nuovo anno arrivano anche i saldi invernali. Da oggi le vendite promozionali partono in Sicilia e Basilicata, prime regioni ad avviare le svendite poi, da domani, offerte in Val d’Aosta. Il 5 gennaio via libera in tutte il resto della penisola, fatta eccezione per la provincia di Trento dove non è prevista una data perché i commercianti possono scegliere liberamente. Secondo l’Ufficio studi Confcommercio sono tantissime le persone che hanno atteso i saldi per fare acquisti.

