Usa, elezione speaker Camera: Trump esorta a votare McCarthy

(Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esce allo scoperto invitando pubblicamente i suoi colleghi di partito a votare Kevin McCarthy come nuovo Speaker della Camera, dopo il flop di ieri in ben tre votazioni in cui non ha raggiunto la maggioranza. L’ex presidente ha esortato il Gop a non trasformare la sua vittoria alla Camera alle elezioni di mid-term in una “sconfitta imbarazzante”. “Ieri sera si sono svolte alcune conversazioni davvero interessanti ed è arrivato il momento per tutti i nostri grandi membri della Camera repubblicana di votare per Kevin, chiudere l’accordo e vincere”, ha pubblicato Trump sul social Truth.