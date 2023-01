Una dozzina di furti in appartamento, oltre a colpi in bar, negozi, ma anche aziende, senza contare i furti commessi su strada: questo il bilancio delle festività natalizie, durante le quali i ladri si sono letteralmente scatenati, approfittando di vacanze e assenze varie. Oltre 20, quindi, le denunce raccolte dai Carabinieri di Cremona, che in queste settimana sono stati impegnati su moltissimi fronti.

I problemi sono iniziati già il 23 dicembre, quando a Grumello ignoti malviventi hanno forzato la porta di un bar, mettendolo a soqquadro, senza però portare via nulla. E’ invece andato a buon fine il colpo messo a segno in un bar della zona Campo sportivo di Bagnolo Cremasco, la stessa sera: qui gli ignoti malviventi hanno rotto il vetro di una porta e rubato il fondo cassa, di soli 20 euro, e una bottiglia di liquore, oltre a danneggiare un gioco presente nella stanza.

Nei due giorni successivi, i malviventi si sono letteralmente scatenati. A Scandolara Ravara hanno forzato una porta sul retro di un’abitazione, sono entrati e hanno rubato 600 euro che erano custoditi all’interno. A Cremona, in via degli Ontani e in via Francesco Passi, sono entrati dalla finestra di una camera da letto e hanno rovistato in tutte le stanze, senza però rubare nulla. Anche in via Arenili i ladri sono riusciti a entrare attraverso una porta finestra, ma in questo caso hanno rubato 200 euro dalla camera da letto, mentre 700 ne sono spariti da un’abitazione di largo Benini, dove sono entrati sempre forzando una finestra. Stesso modus operandi a Izano, dove però i malviventi se ne sono andati a mani vuote, dopo aver rovistato in varie stanze.

A Soncino invece i ladri hanno tentato di forzare la porta di ingresso sul retro di una casa, ma il ritorno del proprietario, prima che potessero entrare, li ha messi in fuga.

Molti anche i colpi messi a segno o tentati nel giorno di Natale. A partire dal doppio furto di un furgone dal piazzale di una ditta di rifiuti con sede a Cremona: in entrambi i casi il malvivente, sempre lo stesso, è stato preso e denunciato. Un colpo analogo si è verificato anche a San Giovanni in Croce, dove però i malviventi non sono stati rintracciati.

A Piadena Drizzona un tentato furto si è consumato la sera del 25 in una cascina, dove i malviventi hanno tagliato una recinzione e si sono introdotti in un magazzino, senza tuttavia trovare nulla da rubare. Nella notte tra Natale e Santo Stefano i ladri sono tornati in azione anche a Cremona, in via Lamo, in un appartamento dove però non hanno trovato nulla da rubare, e hanno solo messo tutto a soqquadro. E’ andata peggio a una famiglia di Salvirola, nella cui abitazione i ladri sono entrati forzando una porta-finestra, per poi rubare 600 euro.

Il 27 dicembre si caratterizza per la tentata rapina verificatasi all’hub vaccinale, conclusasi con un arresto. A Ostiano, invece, i malviventi sono entrati in una casa da dove hano rubato monili in oro, mentre a Soresina è sparito uno zaino da una vettura lasciata incautamente aperta. Il 28 nel mirino dei ladri è finito un negozio di via Grado, dove sono entrati dopo aver rotto una vetrina per impossessarsi quindi del fondo cassa, per una somma di circa 100 euro.

Nei giorni successivi, a Paderno Ponchielli un agricoltore è stato derubato di tre collettori da irrigazione della lunghezza di 100 metri l’uno, che stazionavano in un campo agricolo, mentre a Soresina una donna è stata derubata del portafogli mentre faceva la spesa al supermercato. Infine, A Piadena Drizzona una donna è stata vittima di un furto aggravato dopo aver prelevato contanti in ufficio postale. Una volta in auto, è stata fermata da alcune persone che l’hanno distratta chiedendole indicazioni, mentre i complici hanno aperto lo sportello del passeggero, impossesandosi della borsetta, con dentro i soldi.

LaBos

