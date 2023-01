Lavori in via Bagnara e via Aglio

Dal 9 gennaio al 10 febbraio via Aglio, all’altezza del civico 25, sarà interessata da lavori stradali per conto di LD-Reti Distribuzione Elettrica, in accordo con il Comune di Cremona, che

prevedono l’occupazione del suolo pubblico con relativo cantiere e scavi – dalle ore 00.00 alle ore 24.00 – lato civici dispari. E sempre dal 9 gennaio al 10 febbraio anche in via Bagnara sarà interessata da lavori. Per eseguire i lavori in sicurezza è previsto il divieto di fermata, su entrambi i lati, per circa 50mt lineari e il restringimento della sede stradale con conseguente istituzione del senso unico alternato di marcia, regolamentato da segnaletica stradale e dal limite dei 30 km/h. Sarà consentito l’accesso alle proprietà laterali (passi carrai) e commerciali e il transito dei pedoni. Tutte le modifiche alla viabilità – compresa l’eventuale chiusura di via Aglio e via Bagnara – saranno evidenziate con apposita segnaletica collocata in zona. LD Reti e l’Amministrazione Comunale si scusano per i disagi che potrebbero verificarsi durante il cantiere, indispensabili per l’efficienza della rete e per garantire un servizio migliore agli utenti.

