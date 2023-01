Al via anche a Cremona (così come in tutta la Lombardia) i saldi invernali: secondo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro. Per tutto il settore del commercio l’attesa è alta (soprattutto per gli affari che ruotano attorno della moda e degli accessori) anche se sono molte le persone che hanno già approfittato delle super offerte del Black Friday e delle promozioni anticipate con i pre-saldi riservati alla clientela più affezionata. A Cremona giovedì mattina qualche fila per entrare prima dell’orario di apertura, soprattutto nelle catene low cost del centro, ma sono state poche le borsine di shopping che si sono viste in città. I commercianti cremonesi però restano fiduciosi dopo i discreti affari durante il periodo natalizio. E Marco Stanga, di Federmoda di Confcommercio aveva detto: “Contiamo di fare meglio dell’anno scorso”.fban

