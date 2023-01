“La notizia della chiusura della ex Bertarini di Sesto e il licenziamento di 54 persone è vergognosa, soprattutto per le modalità che sono state utilizzate dall’azienda: a commentare la vicenda è Matteo Piloni, consigliere regionale Pd, che “nell’esprimere massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori e pieno sostegno ai sindacati” ha inviato una nota all’assessore regionale al lavoro Melania Rizzoli e alla direzione generale.

“Una lettera per informare Regione Lombardia della situazione e soprattutto chiedere la disponibilità per mettere in campo tutte le iniziative possibili per sostenere e accompagnare i lavoratori coinvolti, sia per quanto riguarda le misure di politiche attive del lavoro relative sia alle azioni di ricollocamento che a quelle riguardanti gli ammortizzatori sociali, tenendo anche presente che ci sono lavoratori a cui mancano ancora anni alla pensione” conclude Piloni. “Si tratta di 54 famiglie coinvolte in questa difficile situazione che non possono e non devono essere lasciate sole, soprattutto di fronte all’ atteggiamento irresponsabile dell’azienda”.

