Cremona ci ritenta e si candida come “Città Creativa per la Musica” nell’ambito del bando Unesco Creative Cities, network 2023: un tentativo che era andato male nel 2021, quando la candidatura della città del Torrazzo non era stata presa in considerazione.

La giunta Galimberti tuttavia non si è arresa e quest’anno, con una delibera di Giunta, ha approvato l’avvio dell’iter per la candidatura che potrebbe portare la città nella Rete Città Creative Unesco, un network internazionale in continua espansione, che riunisce ad oggi 295 città, di cui 13 italiane, che hanno identificato la creatività e l’industria culturale come elementi strategici per lo sviluppo urbano sostenibile. Qualcosa in cui la nostra città potrebbe essere particolarmente forte, in quanto città della musica. A questo proposito, lo scorso 1 dicembre si è tenuta una prima riunione informativa informale con i soggetti invitati a far parte del gruppo consultivo esterno per la candidatura al bando. Tale comitato discuterà e costruirà la proposta di candidatura nell’ambito di costanti sessioni di lavoro. Il gruppo istituito è coordinato dal Settore Cultura e Turismo e composto da rappresentanti dei Settori coinvolti in ragione delle progettualità sviluppate, previo assenso dell’Assessore e del Dirigente competente.

In particolare, ne fanno parte ad oggi: Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, Cremona Fiere S.p.a., Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di Cremona Cr. Forma, Istituto di istruzione superiore A. Stradivari Cremona, Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona, Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, Fondazione Museo del Violino A. Stradivari Cremona, Circolo Arcipelago, Associazione Gli amici di Robi, Associazione Latinoamericana di Cremona, Associazione Luppolo in Rock, Associazione Porte Aperte Festival, Associazione La Città della Canzone, Associazione Culturale Tapirulan, Gruppo Musica Insieme, Tedx – Associazione Macusè APS, Coro Polifonico Cremonese, Coro Lirico Ponchielli Vertova, Coro Facoltà di Musicologia, Coro Paulli, The Hallelujah Singers Gospel Choir, Ensemble Il Continuo. lb

