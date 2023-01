C’era movimento in città già di mattina anche per la presenza del mercato che spinge sempre i cremonesi a fare un giro tra le bancarelle e poi fra i negozi, perciò qualche borsa di shopping si è notata fra le vie del centro ma non si è ancora registrata una vera e propria “corsa all’acquisto” per i saldi, che a Cremona sono incominciati il 5 gennaio come in tutta la Lombardia: secondo Gaia Fortunati, Presidente di Confesercenti Cremona, dipende anche dal fatto che molte persone sono in vacanza nel ponte dell’Epifania. Inoltre la clientela più affezionata, spiegano i commercianti, fa acquisti regolarmente quindi aspetta i saldi giusto per togliersi qualche sfizio, o magari qualcuno ha già usufruito di offerte speciali. Comunque c’è ottimismo fra i negozianti, perché l’interesse da parte del pubblico non manca e così pure il tempo: i saldi proseguiranno fino al 5 marzo.

Federica Priori

