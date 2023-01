Il presidente della Regione Emilia Romagna e candidato a segretario del Pd Stefano Bonaccini era a Cremona questa sera dove ha partecipato ad un incontro al teatro Monteverdi. Un incontro pubblico con i componenti della nutrita squadra cremonese che lo sostiene guidata dai coordinatori provinciali Santo Canale e Fabio Bergamaschi, ma soprattutto un incontro con la città ed il territorio.

“Torneremo al Governo solo se vinceremo il voto”, ha detto Bonaccini. “Il vero problema è l’identità, ma prima voglio un Pd più popolare che torni dov’è la gente. Bisogna incontrare gli amministratori locali, ci vuole una classe dirigente che sappia entrare in un bar, ascoltare e dare risposte. Bisogna parlare con tutti, noi non siamo moralmente superiori a nessuno”. Il governatore ha aggiunto che se diventerà segretario, “attingerò dai rappresentanti locali. Basta partito romanocentrico. Apriremo sedi a Milano e Napoli. Se invece non vincerò, darò una mano agli altri”. Bonaccini ha poi detto di considerare “assurdo” il fatto che “nessuno dei dirigenti nazionali si sia candidato alle politiche nell’uninominale”. Se sarà segretario, Bonaccini ha detto che chiederà un incontro con la premier Giorgia Meloni, che considera non un’amica, ma una avversaria. “Basta teatrini con insulti tra politici. La rispettiamo e pretendiamo rispetto. Di fronte a cose utili per il paese siamo pronti a collaborare. Abbiamo dato subito disponibilità del porto di Ravenna per gli sbarchi. Ho apprezzato che in Europa Meloni abbia chiesto solidarietà per gli sbarchi. Curioso che i migranti sbarchino nelle città amministrate dal centrosinistra. Vogliamo il piano sbarchi”.

