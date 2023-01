Ladri scatenati, in queste settimane, in città. Presi di mira appartamenti, ma anche garage e auto, come è successo nelle ultime ore in corso Campi, in pieno centro storico. I malviventi, di notte, sono riusciti ad intrufolarsi nel garage di un’abitazione da dove hanno arraffato tutto ciò che hanno trovato. Candele, un giubbotto, scarpe firmate e una bicicletta da donna senza cestino con due seggiolini per bambini. Il proprietario, una volta accortosi dell’intrusione, non ha potuto far altro che avvertire i carabinieri che il mattino dopo hanno effettuato un sopralluogo. Altri furti sono stati messi a segno alla fine della scorsa settimana in città in via Gaspare Pedone e via Madonnina. Anche qui sono stati presi di mira i garage, ma anche le cantine, da dove sono stati portati via diversi oggetti. Dai garage di via Madonnina sono state portate via tre automobili, che però sono state già ritrovate e restituite ai proprietari. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Squadra Mobile che insieme ai carabinieri stanno svolgendo i dovuti accertamenti, soprattutto per quel che riguarda i furti in via Madonnina e zone limitrofe. Sarebbero anche state effettuate delle perquisizioni. I furti, comunque, tornati a far paura a Cremona: negli ultimi giorni di dicembre, infatti, i topi di appartamento hanno rubato in diverse abitazioni del capoluogo.

Sara Pizzorni

