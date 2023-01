Un ginecologo ogni 6 mila (5.952) ragazze e donne dai 10 anni in su; un cardiologo ogni 6.097 persone con più di 15 anni; un farmacista ogni 22.244 residenti. Sono i numeri relativi alla nostra provincia elaborati dalla onlus Cittadinanzattiva, che fotografano il “deserto sanitario” in Italia, un’indagine basata sui dati del Ministero della salute elaborata all’interno del progetto europeo “Action for Health and Equity”. La sorpresa è che da nord a sud sono tante le province italiane che stanno peggio di Cremona per quanto riguarda gli specialisti ospedalieri in queste tre specifiche branche della medicina, considerate come rappresentative della carenza di medici in Italia.

Per quanto riguarda i ginecologi, tuttavia, il dato cremonese seppure migliore di tanti altri, è peggiore della media nazionale, che calcola in 4.132 le potenziali pazienti per ciascun medico di questa specialità. La provincia peggiore in questo ambito è quella di Caltanissetta con oltre 40 mila (40.565) donne che in caso di bisogno avrebbero un solo ginecologo a disposizione.

Tra le dieci province più povere in quanto a rapporto cardiologi – popolazione, figura, a sorpresa, Bolzano, dove opera un solo specialista ogni 224.700 residenti. Subito dopo c’è Potenza, con uno ogni 105mila. Cremona si colloca invece persino meglio della media nazionale (6741).

Medici e infermieri sono merce rara in questo periodo e nonostante l’Italia sia reduce dalla più grave crisi sanitaria dell’ultimo secolo. Il paese sconta il numero chiuso a Medicina, le poche borse di studio per le scuole di specializzazione ed errori strategici nei tagli alla sanità operati negli scorsi anni.

