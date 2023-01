Allerta Gialla (secondo grado di attenzione, nella scala da verde a rossa della protezione civile) oggi a Cremona, con possibilità di nevicate fino alle 16.00 e di vento forte fino alle 18.

Tra il mattino e il primo pomeriggio di lunedì 23 gennaio è in transito su tutta la regione Lombardia, da est, un impulso perturbato. Le precipitazioni saranno in attenuazione e parziale esaurimento nel primo pomeriggio. Il limite delle nevicate a quote di pianura, in particolare, sui settori meridionali al confine con l’Emilia Romagna è previsto da 0 a 5 cm con possibile alternanza tra neve e pioggia mista a neve.

Queste le raccomandazioni diffuse dal Comune di Cremona:

• Se puoi NON usare l’auto; se sei costretto controlla le gomme e vai piano

• NON parcheggiare in strada

• Procurati una pala e del sale per tenere pulito il passaggio pedonale della tua casa ed evitare che si formi ghiaccio

Per informazioni e consigli utili ai cittadini

osa fare per ridurre i rischi:

• allontanati da alberi, impalcature, cartelli, tendoni ecc.

• se stai guidando, rallenta per non sbandare

Per restare aggiornati sulle allerte di Protezione Civile è possibile installare la nuova app allertaLOM di Regione Lombardia per smartphone e tablet.

