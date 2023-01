Nuovi tentativi di beffare la Motorizzazione e passare l’esame della patente: ieri le forze dell’ordine hanno scoperto diversi candidati che con i trucchi più diversi cercavano di superare la prova. Due non erano neanche i candidati iscritti, ma si sono fatti passare per loro. Per loro è scattata una denuncia per tentata sostituzione di persona. Altri sono stati beccati con gli auricolari per comunicare all’esterno e il cellulare nascosto. Questi furbetti hanno arrecato anche un danno a chi voleva svolgere onestamente l’esame, creando ritardi di varie ore. Un illecito, quello di cercare di superare l’esame teorico della patente di guida con vari escamotage, sempre più diffuso, e per questo monitorato da tempo grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la direzione della Motorizzazione. Numerosi, nel corso degli anni, i cittadini extracomunitari finiti nei guai con la giustizia proprio per questi tentativi di ottenere con l’inganno il permesso di guida. Un espediente pericoloso in quanto rischia di mettere sulle strade persone che non sanno guidare, che non conoscono i segnali stradali e che possono causare incidenti anche gravi.

