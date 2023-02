“Il sistema industriale lombardo è favorevole ad una autonomia che permetta di accelerare il processo di sviluppo e crescita delle imprese”. Lo ha detto Francesco Buzzella, imprenditore cremonese e presidente di Confindustria Lombardia, nel corso dell’incontro tra industriali lombardi e i candidati alla presidenza della Regione Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti.

L’incontro è stato occasione per approfondire i programmi dei candidati e per un confronto sulle strategie necessarie a mantenere alta la competitività della Lombardia. Il presidente Buzzella ha poi consegnato ai candidati alla presidenza il documento “Proposte per una politica per la competitività della Lombardia – Elezioni regionali 2023″contenente le priorità e le indicazioni strategiche dell’industria lombarda al prossimo governo regionale. I punti chiave sono la centralità dell’industria e del manifatturiero, la valorizzazione delle filiere e la competizione con regioni europee più sviluppate.

“L’auspicio degli industriali lombardi – ha detto ancora Buzzella – è che il prossimo governo regionale prosegua nell’ascolto dei fabbisogni delle imprese per poi intervenire in maniera decisa e flessibile. Le future politiche di Regione Lombardia, attraverso un utilizzo strategico e oculato delle risorse, dovranno agire sulla competitività del contesto, delle filiere e della singola impresa per supportare il manifatturiero lombardo”. L’Europa viene considerata dagli industriali lombardi punto di riferimento ma anche presidio: “Considerata la pervasività delle iniziative Ue e l’impatto spesso punitivo che regolamenti e direttive hanno su intere filiere produttive, gli industriali chiedono un monitoraggio costante della catena decisionale europea esportando a Bruxelles il modello lombardo di collaborazione pubblico-privato” ha concluso il presidente di Confindustria Lombardia.

