Alatri, procuratore chiede “rigoroso riserbo su indagini omicidio Bricca”

(Adnkronos) – “La procura della Repubblica di Frosinone, come imposto dalla legge ed al fine di non compromettere lo sviluppo delle indagini in corso relative all’omicidio di Thomas Bricca, deve tenere una linea di rigoroso riserbo su tale vicenda per cui non può rilasciare alcun tipo di dichiarazione”. Lo sottolinea in una nota il procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio R. L. Guerriero.

Il procuratore precisa al riguardo “che dopo aver assicurato il massimo impegno per individuare i responsabili di tale delitto non si è inteso rilasciare alcun tipo di dichiarazione per cui non risultano fondate alcune ricostruzioni emerse sugli organi di informazione”. “Questo riserbo è necessario non solo per le predette esigenze ma anche in quanto è doveroso verso la famiglia della vittima che deve affrontare questa tragedia ed a cui si è vicini”, continua.