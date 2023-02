E’ emergenza calo di donatori per l’Avis della città di Cremona: il trend è in discesa già da alcuni anni, e anche nel 2022 il saldo tra nuovi iscritti e fuoriusciti è in negativo. I numeri parlano chiaro: per 303 soci entrati in associazione, 407 sono quelli che se ne sono andati. Si sono quindi perse 104 iscrizioni.

“Il calo è dovuto principalmente al fatto che tanti, dopo la pandemia, temono ancora i contagi” spiega Giuseppe Sala, presidente dell’Avis comunale di Cremona.”I donatori, secondo l’ultimo dato disponibile, sono 4.908. D’altro canto, si assiste ad un invecciamento della base: i donatori un po’ alla volta arrivano ad un’età in cui non possono più donare, e lasciano. Altri, invece, abbandonano questo percorso per altri motivi, che non ci rendono noti. Ed è su questo che dovremmo intervenire, cercando di capire le motivazioni per cui la gente se ne va”.

Il problema non sono, infatti, i nuovi ingressi, che non mancano e che, anzi, sono in aumento, ma l’emorragia dei vecchi donatori. A fronte di questo, fortunatamente, le donazioni sono rimaste stabili, tanto che il 2022 ha chiuso con un leggero incremento: 10.881 quelle effettuate, contro le 10.823 dell’anno precedente. “Il problema è che con la pandemia e tutte le precauzioni che essa ha portato con sè, i tempi della donazione si sono assai allungati, soprattutto per chi fa la plasmaferesi” continua Scala. “Questo crea qualche difficoltà, perchè molte persone hanno poco tempo”.

Guardando avanti, è necessario puntare sui giovani: “Continuano a rispondere all’appello di Avis, ma lo fanno un po’ più avanti con gli anni. Sarebbe importante far tornare anche i 181-9enne, per ampliare la platea. Anche per questo continuiamo ad andare nelle scuole: c’è stato un netto calo di sensibilità sulla tematica tra le nuove generazioni. Ed è questo il grido di allarme che sta lanciando Avis anche a livello regionale: bisogna aumentare le risorse, per non sfruttare troppo i donatori che già ci sono”. Attualmente, in media ogni donatore fa 4 donazioni ogni anno, sebbene con la donazione di solo plasma, possono arrivare fino a 6.

