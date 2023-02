Prosegue lo smantellamento interno di quello che era il negozio di Zara, in via Cavour. La catena spagnola, che ha lasciato Cremona il 31 gennaio, sta facendo rimuovere tutti gli arredi interni, dalle casse alle strutture per gli abiti. Tolta l’insegna, le vetrine sono ricoperte da cartoni neri e, per le consegne dell’on line, si fa riferimento a un punto vendita di Inditex al Centro Commerciale Cremona Po. Vero è che si rincorrono le voci sul nuovo ingresso nel locale da 600 metri quadri di proprietà di un noto imprenditore nel mondo del verde di Cremona: sarebbe già pronta infatti a entrare una catena alto-atesina /austriaca ma servirebbe del tempo comunque per rinnovare il locale a favore del nuovo affittuario. “Lo stabile resterà vuoto almeno un mesetto” ci dicono ben informati in via non ufficiale. Le saracinesche dello stabile dunque potrebbero riaprirsi presto dopo che la proprietà, nel cor so del tempo, era entrata in contatto con altri esercizi commerciali per l’affitto, tra cui una banca. fb

