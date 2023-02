E’ pronta a riaprire la storica sede di Fratelli d’Italia a Cremona: si tratta di quella in viale Po 11, in una delle arterie principali della città. In una conferenza stampa sul fine del 2022 il comitato del partito di Giorgia Meloni aveva espresso la volontà di riaprire la sede (chiusa da una decina di anni) ed è arrivata l’ufficializzazione di quello che dunque avverrà a breve. Non ci sono al momento tempi certi ma per perfezionare l’operazione è intervenuto anche il senatore Renato Ancorotti. A dare l’annuncio della riapertura è stato Luca Grignani, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Cremona che dice “per noi è un simbolo che restituiamo alla città, per la storia politica della città. Per la destra cittadina è un simbolo di rinascita”. Sono pochi i partiti con una sede in città. Se quella del Pd di via Ippocastani è la più longeva, la Lega ha abbandonato via Araldi Erizzo dopo i continui atti vandalici (lanci di uova contro le finestre e scritte sui muri) per trasferirsi in un condominio di Viale Trento e Trieste, ma la scelta non è mai stata molto pubblicizzata dalla politica locale. Forza Italia invece non ha più riaperto una propria sede dopo al chiusura di quella di via Baldesio.

