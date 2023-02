Mercoledì 1 Febbraio, grazie all’impegno della Pro Loco di Grumello, sono stati celebrati i giorni della merla e la Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali. Il gruppo “Stemm in grùp” si è esibito in allegri canti popolari, alcuni dei quali in dialetto, canti che hanno avuto come filo conduttore l’inverno, gli uccelli, ovviamente la merla, la vita contadina e di paese. A dirigere il gruppo il maestro Angelo Mozzi, mentre la conduzione della serata è stata affidata a Luigi Arli che non si è limitato a introdurre i canti, ma ha anche divertito e intrattenuto il pubblico presente. La serata si era aperta, su richiesta della Pro Loco, con il poliedrico presentatore nel ruolo di lettore di alcune filastrocche e poesie in vernacolo per celebrare la Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali, istituita nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia per salvaguardare e valorizzare queste espressioni appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale. Al termine, gli spettatori hanno assaporato salame, torte e dolci tipici del periodo e degustato vin brulè. Non è mancato nemmeno il classico falò de la Vecia, fatto bruciare dai vertici dell’Associazione con alcuni volontari.

