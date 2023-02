Torna domenica 12 febbraio il “Carnevale dei bambini” promosso dall’associazione Bi.Genitori, che quest’anno sarà presente in piazza del Comune di Cremona a partire dalle ore 15. Come gli scorsi anni sarà un’occasione per tutti i bambini (mascherati) che vorranno sfilare per il centro città, di ricevere in regalo gadget, dolci e caramelle.

“Quest’anno le nostre Dame, partendo dalla Galleria, accompagneranno i bambini in giro per il centro città per poi raggiungere il nostro gazebo posizionato proprio sulla Piazza del Comune” fa sapere l’associaziond. “La nostra iniziativa, vuole ancora una volta cercare di far divertire i bambini, e ci saranno tantissime sorprese”.

“Per Bi.Genitori questa è anche un’occasione per la raccolta fondi” spiega il coordinatore Massimo Brugnini. “Sul nostro banchetto ci saranno tanti album e figurine e tante novità per tutti i gusti”.

