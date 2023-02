A Cremona verrà istituita una borsa di studio intitolata a Gianluca Vialli: l’ordine del giorno proposto dai consiglieri comunali di minoranza Carlo Malvezzi, Maria Vittoria Ceraso, Federico Fasani e Saverio Simi è stato infatti approvato all’unanimità da tutto il Consiglio comunale.

“Il testamento spirituale che ci ha lasciato Gianluca Vialli con il suo esempio di umiltà dagli esordi nel Corona Calcio al campetto dell’Oratorio di Cristo Re all’ultima visita in città, in tribuna a settembre 2022 ad assistere a Cremonese Sassuolo, rappresenta un grande insegnamento per le giovani generazioni che merita di essere ricordato e valorizzato” ha sottolineato Simi nel presentare il documento. “Lui stesso ha dichiarato: “Voglio essere di ispirazione agli altri. Voglio che qualcuno mi guardi e mi dica: “È anche per merito tuo se non ho mai mollato””.

Al riguardo il consigliere Roberto Poli (Partito Democratico) ha proposto un emendamento, ossia la necessità di “contatto e coinvolgimento della famiglia attraverso l’inserimento della proposta della borsa di studio nell’ambito delle iniziative che stanno maturando in diversi contesti della comunità locale a ricordo della figura di Gianluca Vialli”.

A sua volta la consigliera Maria Vittoria Ceraso ha chiesto di integrare il dispositivo dell’ordine del giorno inserendo come arco temporale per l’istituzione della borsa di studio l’anno in corso. Accolti gli emendamenti e dopo una serie di dichiarazioni di intenti da parte di altri consiglieri, è intervenuta l’assessora all’Istruzione Maura Ruggeri che si è impegnata ad individuare un percorso per giungere all’istituzione della borsa di studio, in accordo con l’assessore allo Sport, da condividere con la famiglia Vialli, giungendo così ad una proposta da portare nella competente commissione consiliare e quindi in Consiglio. lb

