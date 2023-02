Anarchici, Meloni: “Non trattiamo”. Ovazione per la premier a Milano

(Adnkronos) – Si è scaldata la platea del teatro Dal Verme di Milano, dove è in corso la kermesse del centrodestra a sostegno della candidatura di Attilio Fontana, quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco ha parlato degli anarchici, che – ha detto – “sicuramente con noi non possono trattare”. Pubblico in piedi, bandiere di tutto il centrodestra che sventolavano, applausi e grida “Giorgia, Giorgia” hanno accompagnato le parole della presidente del Consiglio. La stessa ovazione con cui la premier è stata accolta sul palco. “Grazie per l’entusiasmo, ma ragazzi così finiamo alle 9…”, ha detto Meloni, fortemente applaudita anche quando ha parlato della normativa europea sulla farina d’insetti e dei numeri dei rimpatri. “Non mollare Giorgia”, si è sentito urlare dal pubblico prima della conclusione dell’intervento, a cui è seguito un lungo applauso del pubblico in piedi.

“Abbiamo dato segnali chiarissimi contro la mafia. Vedete, io non so se sia mai esistita una trattativa Stato-mafia, credo di no, ma sicuramente quando il primo provvedimento di questo governo è stato salvare il carcere ostativo, cioè uno degli strumenti più efficaci di lotta alla mafia, il messaggio che abbiamo dato, è che sicuramente la mafia non poteva trattare con noi. Come con noi non possono trattare con gli anarchici e quelli che pensano di minacciarci, perché uno Stato serio non indietreggia e fa rispettare le regole”, le parole della premier.