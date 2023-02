Per la quarta volta il cremonese Simone Bertolotti è a Sanremo, stavolta anche in veste di direttore d’orchestra. Un ruolo quest’ultimo che non rappresenta esattamente la sua professione principale, lui che è autore e produttore musicale di grande esperienza, ma che stavolta accompagna Leo Gassman nel brano Terzo Cuore, scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Marco Paganelli e Giorgio Pesenti.

Una collaborazione intensa e proficua, nata da un’idea di Zanotti, che ha voluto coinvolgere il cremonese, con cui ha uno stretto rapporto di stima e amicizia.

“E’ sempre un’emozione – ha rivelato Bertolotti al microfono del nostro inviato Giovanni Rossi – Come direttore mi metto in gioco soltanto in progetti a cui tengo particolarmente”.

Il brano di Leo Gassman è al momento 11esimo nella classifica, “per noi è già un risultato strepitoso, Leo, nonostante sia bravo e preparato e già con una grande gavetta alle spalle, è ancora un giovanissimo con un progetto molto bello, ambizioso e stimolante”.

“Le nostre aspettative? E’ chiaro che si viene qua per far bene, poi pensando ai superbig che sono in gara quest’anno, il risultato finale conta relativamente. Per come sono partite le cose, visto che tutte le radio hanno sposato in pieno il nostro progetto, credo che sia già un grande successo”.

