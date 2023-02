Nell’ambito dei lavori in corso per la messa in sicurezza del Cavo Cerca in via dell’Annona, dalla prossima settimana si procederà alla demolizione ed esecuzione di pali trivellati. Questo intervento, che sarà eseguito all’interno del cantiere già presente e che si protrarrà per circa un mese, è caratterizzato da una certa rumorosità.

In ogni caso i lavori verranno eseguiti nelle ore in cui il cantiere è operativo: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, dunque non in ore serali. L’Amministrazione si scusa per l’eventuale disagio che il rumore potrebbe provocare ai residenti nelle zone limitrofe, ma si tratta di di un intervento che non può essere eseguito in altro modo.

