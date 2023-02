Dalle 7 di stamattina, domenica 12 febbraio, sono aperte le urne per votare i componenti del Consiglio Regionale e il Presidente della Regione Lombardia. Sarà possibile votare fino alle 23, e lunedì 13 febbraio, dalle 7 alle 15. Gli elettori del Comune di Cremona sono 55.631 (29.146 donne e 26.485 uomini). I diciottenni che votano per la prima volta in città sono 212, di questi 25 sono residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire). In Lombardia gli elettori potenziali sono in tutto 8 milioni.

I candidati sono quattro: l’uscente Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per Pd e M5s, il Terzo Polo si affida all’ex vice di Fontana Letizia Moratti, e per Unione Popolare Maria Ghidorzi.

COME SI VOTA – Si può scegliere il candidato presidente e un candidato o una candidata al Consiglio, della stessa coalizione o di una coalizione diversa, oppure due candidati al Consiglio ma con l’alternanza di genere, un uomo e una donna. È ammesso, quindi, il cosiddetto voto disgiunto. Vince il presidente che ottiene un voto in più.

INFORMAZIONI UTILI – E’ opportuno che l’elettore controlli per tempo gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale. Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Elettorale di Cremona (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale – in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento – oltre ai consueti orari, venerdì 10 febbraio dalle 8.30 alle 18, sabato 11 febbraio dalle 8.30 alle 18, domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15.

L’Ufficio Anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15.

Gli elettori che intendano esercitare il diritto di voto, ma impossibilitati a recarsi al seggio autonomamente a causa di impedimento motorio, possono chiedere di essere accompagnati al seggio con servizio di trasporto effettuato da associazione provvista di automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Per usufruire del servizio di trasporto basta telefonare all’Ufficio Elettorale del Comune (tel. 0372 407333) entro sabato 11 febbraio.

Tutti i seggi sono ubicati nella sede indicata sulla tessera elettorale. Il Centro Civico Cascinetto, sede delle sezioni elettorali n. 58 e n. 59, non è momentaneamente idoneo per le operazioni elettorali. Per questo motivo le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Dritta, 2.

Verrà istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro che devono recarsi al seggio in località Boschetto (per gli orari delle navette vedasi scheda allegata).

