Scattano venerdì 17 febbraio, come disposto dalla Regione, le misure temporanee di primo livello per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi oggi da ARPA Lombardia, nella provincia di Cremona è stato infatti rilevato che veenrdì è avvenuto il sesto superamento consecutivo della soglia limite del PM10 (50 microgrammi/m3). Il primo livello è attivo da domani anche a Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza. In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, mercoledì 15 febbraio, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia è infatti di 100.5 microgrammi/m3. Venendo invece alla città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 95, Cadorna 99, Spinadesco 87, per una media di 94 microgrammi/m3. Tra le misure attive da venerdì, che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore, vi sono il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e così via) di combustioni all’aperto; il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; il divieto di spandimento di liquami zootecnici, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato. L’Amministrazione comunale invita a limitare gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo. Per i dettagli sulle limitazioni e divieti è possibile consultare le pagine specifiche sul sito della Regione Lombardia.

