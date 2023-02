Ha modificato una ricetta medica per acquistare indebitamente alcuni farmaci: è così finito nei guai un 39enne straniero. La vicenda risale alla mattina del 17 febbraio, quando l’uomo si è recato in farmacia a Soresina, presentando una ricetta evidentemente falsificata, in quanto riportava due diverse calligrafie. I farmacisti hanno quindi contattato i Carabinieri. Sul posto è giunta poco dopo la pattuglia, che ha bloccato e identificato l’uomo, che in effetti aveva con sè una ricetta che prescriveva anche alcuni farmaci benzodiazepinici.

Per fare chiarezza sul fatto, l’uomo è stato accompagnato in caserma a Soresina dove ha confermato che la ricetta fosse valida e non alterata, mostrando altre ricette che aveva in tasca. I militari hanno acquisito i documenti, contattando poi il medico curante. E’ così emerso che il dottore aveva prescritto solo alcuni dei farmaci indicati, mentre gli altri psicofarmaci riportati non erano stati da lui prescritti e, di conseguenza, erano stati aggiunti a sua insaputa.

Durante le indagini è emerso anche un altro episodio precedente: a inizio febbraio l’uomo si era recato nella stessa farmacia, prima la restituzione dei soldi di un prodotto che diceva di avere acquistato da loro (cosa che non era risultata vera), ed era tornato dopo circa mezz’ora per chiedere il cambio di una medicina. In questo caso gli era stata chiesta la ricetta e, dalla lettura, era apparsa fasulla. Motivo per cui il farmacista non aveva consegnato i medicinali. Anche in quel caso il medico, contattato dal negoziante, aveva negato di aver prescritto quegli psicofarmaci. Nei confronti dell’uomo, tenuto conto di entrambi gli episodi è quindi scattata la denuncia per falsità materiale.

