Una serata dedicata alle donne, quella celebrata questa sera nelle sale del Relais Convento di Persico grazie all’organizzazione del Lions Club Cremona Europea che ha promosso il “Premio donna”, edizione 2022. Una serata che ha visto premiate otto donne che si sono particolarmente distinte nei propri ambiti professionali e sociali. Il premio è stato assegnato a Federica Deledda, Sophie Testa, Marina Volontè, Mirella Marussich, Elisabetta Quaini, Bianca Sambusseti (assente perchè influenzata), Eleonora Busi e Federica Venturelli.

A fare gli onori di casa, il presidente Giuseppe Guarneri insieme a Carmine Scotti, socio del sodalizio e ideatore del premio.

“Da quando è stato istituito”, ha detto il presidente Guarneri, “il ‘Premio Donna’ ha avuto ed ha tuttora a cuore le persone, e in particolar modo le donne che si sono distinte nell’ambito professionale in ruoli che coinvolgono la sfera del lavoro e l’impegno nel sociale. Premio del quale Lions Cremona Europea, uno dei primi club misti nato nel 1998, ne è fiero ed orgoglioso. Il Premio è stato istituito grazie alla lungimiranza e sensibilità del socio Carmine Scotti, attento nel volgere lo sguardo verso il mondo femminile. Nonostante la storia ci rammenti la lotta, i sacrifici e i lutti che le donne coraggiose hanno dovuto affrontare per affermarsi nella società civile, il percorso non è ancora completato. Anche nel mondo Lions, per raggiungere questo prestigioso traguardo, le donne che hanno aderito alla nostra associazione sono riuscite a far sentire le proprie istanze con l’istituzione del progetto New Voice, concretizzatosi nel 2002”.

“Gli ultimi anni non sono stati facili”, ha esordito Carmine Scotti, “e purtroppo ancora oggi non riusciamo a venirne fuori. L’inflazione dirompente, una guerra ai confini di casa, un terremoto devastante che si è abbattuto sulla Turchia e sulla Siria e che ha provocato una immane tragedia, tutto è veramente così complicato. La Fondazione Lions ha attivato da subito il programma dedicato agli aiuti in caso di disastro. Questo momento così delicato, che mi colpisce ancora più nel profondo, non mi fa però perdere la speranza. La speranza che viene da noi, dalle nostre anime e da quella luce che dentro di noi ci spinge a far del bene. Con soddisfazione annunciamo la consolidata edizione del Premio Donna 2022, evento dedicato alla passione di quelle donne che nel proprio ambito professionale e sociale si sono distinte con particolare attenzione alla valorizzazione del proprio territorio e alla promozione della comunità cremonese. Valorosi medici, imprenditrici, funzionari della sicurezza, atlete, promotrici culturali e volontarie che hanno saputo coniugare conoscenze professionali con l’impegno dedicato all’affermazione di valori umani universali, declinandoli in attività di ricerca, conoscenza partecipata, impegno umanitario e aiuto ai più bisognosi”.

Scotti ha ricordato la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che è stata celebrata lo scorso 25 novembre. “Non possiamo più accettare che le donne vivano nel timore di violenze, di brutali aggressioni fisiche per strada, nei luoghi di lavoro e di svago, in famiglia, che nel timore delle sempre maggiori pressioni psicologiche e di veri e propri ricatti. Sono temi, questi, che chiamano alla comune responsabilità dell’intera società italiana, indipendentemente dal genere: tutti, uomini e donne. La crescita del ruolo delle donne, della presenza femminile in tutti gli ambiti della vita pubblica, istituzionale, economica, sociale, è una condizione per lo sviluppo del nostro paese. Dobbiamo imparare a rispettarci e a riconoscere i rapporti umani come prioritari e solidali, dobbiamo sostenere e sviluppare la diffusione della cultura, accrescere l’educazione, la conoscenza, l’attivazione delle politiche di genere, impedire e contrastare atti umilianti, ignobili, seme di violenza e abusi contro le donne. Con orgoglio questa sera premiamo donne che hanno successo nella propria attività e che rappresentano un modello da seguire sotto il profilo umano per l’abnegazione e la tenacia nel raggiungere un obiettivo professionale per sé e per gli altri, per una società più equa, tesa al costante miglioramento di sé stesse, fondata sul pluralismo e sulla partecipazione”.

Ecco chi sono le otto donne premiate:

Federica Deledda

Vice Questore della Polizia di Stato con una carriera pluriennale presso il Ministero dell’Interno nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, dal 2009 Dirigente della Polizia Stradale Sezione di Cremona. I meriti e i riconoscimenti professionali si sono ampliati anche nel campo della formazione, informazione ed attività didattiche con gli Istituti Scolastici della Provincia di Cremona. Le elevate competenze relazionali connesse all’incarico ricoperto, si sono esplicate nel ruolo di responsabile della comunicazione, in occasione del giro ciclistico d’Italia per professionisti 2009; inoltre ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni organizzati da enti pubblici ed associazioni di categoria, aventi per oggetto principalmente la sicurezza stradale e anche presso la Radio Televisione Italiana. Ha collaborato con testate giornalistiche di settore e partecipato, in qualità di relatore, presso l’università Politecnico di Milano in materia di ‘Transport system and transport risk’e ad un convegno tenutosi in occasione dell’evento ‘Expo 2015’ , in lingua inglese. Membro per l’Italia del ‘Council’ di Roadpol, agenzia europea che coordina le attività di prevenzione e controllo in tema di sicurezza stradale.

Mirella Marussich

Docente in Lingue e letterature straniere e Presidente Associazione Diabetici Cremonesi. Una carriera professionale nel campo dell’insegnamento ai massimi livelli fino a ricoprire importanti ruoli formativi, fra cui quello con il British Council e vincere una Borsa di Studio ‘Fulbright’ per gli Stati Uniti nella prestigiosa University of Minneapolis., Minnesota,, in collaborazione con US Department of Education e il Board of Foreign Scholarship. Docente acontratto di inglese medico-scientifico presso l’Università di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, carriera professionale che si accompagna con un forte impegno nel mondo associazionistico: nel 2003 socia fondatrice dell’APOM (Associazione per la patologia oncologica mammaria) tiene diverse iniziative benefiche, realizza progetti solidali, incontri, conferenze. Attività nel terzo settore che si accompagnano, poi, all’impegno in qualità di Consigliere comunale e Presidente del Comitato Pari Opportunità del Comune di Cremona e di Vice Presidente in quella della Provincia di Cremona fino al 2014.

Elisabetta Quaini

Amministratore delegato Barbiselle srl, società agricola di Quaini Paolo e Figlie, per la sua attività professionale nel settore primario, con ruoli apicali, fra i quali dirigente di azienda agricola, membro del Consiglio di amministrazione della società Latteria Soresina SCARL, Vice presidente dell’Associazione Libera Agricoltori Cremonesi e responsabile dell’Italian Branch di European Dairy Farmers, componente del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Provinciale Allevatori di Cremona ed ora Presidente Associazione FRIS.ITAL.I .Una esperienza che ha contribuito a sviluppare una delle vocazioni produttive centrali dell’economia del territorio e del Paese, nel settore alta qualità e zootecnia da latte, portando la nostra provincia ai massimi livelli istituzionali, aziendali e del mondo della rappresentanza.

Bianca Sambusseti

Amministratore unico dell’Azienda Cavel, impresa familiare leader mondiale nel settore della produzione di cavi speciali in teflon per alte temperature. Dopo gli studi specialistici in America, sviluppa la propria professione all’interno dell’azienda, sia sul versante logistico produttivo che sul benessere dei propri dipendenti, con azioni innovative. Oltre ad un laboratorio interno di controllo e certificazioni di qualità, sviluppa prodotti che hanno diversi utilizzi e versalità nel settore dell’illuminazione, in campo automobilistico, nell’industria dei piccoli e grandi elettrodomestici e nelle applicazioni industriali(impianti, macchinari, apparecchiature e sensoristica). Tra i progetti nel cassetto, anche la realizzazione di una realtà del Terzo Settore al servizio dei più fragili, bisognosi del nostro territorio.

Sophie Testa

Laureata con il massimo dei voti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia, è specialista in Medicina Interna e in Biochimica Clinica. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per l’insegnamento universitario. Dal 1992 lavora nell’U.O. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche dell’ospedale di Cremona, dove ha organizzato il Centro Emostasi e Trombosi, Centro accreditato al livello nazionale con FCSA (Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e sorveglianza delle terapie antitrombotiche) e AICE (Associazione Italiana dei Centri Emofilia). A Cremona ha organizzato e implementato la Rete di Telemedicina per la gestione dei pazienti anticoaugulati che collega l’Ospedale al territorio. Attualmente docente del Master in Emostasi e Trombosi dell’Università di Firenze e della SISET (Società Italiana in Emostasi e Trombosi) presso il Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica di Roma. Presidente nazionale di FCSA dal 2018 al 2021; due volte membro del Comitato direttivo della SISET. Ha pubblicato oltre 200 lavori originali su riviste nazionali e internazionali. Direttore medico del UUOO Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Microbiologiche-Centro Emostasi e Trombosi dell’Ospedale di Cremona.

Federica Venturelli

Atleta mondiale nelle diverse specialità della bicicletta Cyclocross, Road, Track, raggiungendo i massimi livelli, fra cui un Silver Medal at World Championships ed un bronz medal at European Championships. Partecipa inoltre nel 2022 ai Campionati Mondiali juniores su pista, che si sono disputati a Tel Aviv, conquistando una medaglia d’oro nella specialità di inseguimento individuale ed anche una medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre. Un nutrito Albo d’oro sportivo dove si evince come studio ed agonismo sono i suoi due alleati: determinazione ed impegno contraddistinguono lo spirito di azione sul campo sportivo come tra i libri, divenendo essa stessa modello educativo per tanti giovani ed esempio per le future generazioni, i cui valori sportivi si uniscono a quelli praticati nella vita quotidiana.

Marina Volontè

Laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico presso l’Università degli Studi di Milano, ha poi conseguito presso il medesimo ateneo il Diploma di Specializzazione in Archeologia classica. Ha partecipato a numerose campagne di scavo sotto la direzione della Soprintendenza. Lombarda e fa parte dell’équipe di ricerca dell’Università di Milano sull’insediamento romano di Bedriacum (odierna Calvatone- Cremona). Dal 1994 ricopre il ruolo di Conservatore della Sezione Archeologica del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona e, dall’apertura nel 2009, del Museo Archeologico della città. Dal 2022 coordina il Sistema Museale ‘Cremona Musei’. E’ autrice di oltre 60 pubblicazioni relative a produzioni artistiche e artigianali della Cisalpina romana (mosaici, terracotte, oggetti in vetro e bronzo, ceramica) ed è socio fondatore dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM).

Eleonora Busi

Una professione pluriennale nel campo dell’informazione giornalistica e nel settore televisivo, in particolare a Cremona1 Tv, con rubriche specializzate in quello sportivo e dell’intrattenimento , oltreché della cronaca. Nel 2008 finalista di Miss Italia per la Lombardia e conduttrice di eventi sportivi, musicali e aziendali, oltreché presentatrice ufficiale della ‘Festa del Torrone’, evento nazionale che si tiene a Cremona ogni anno. Attività che si coniuga alla presentazione di eventi di Regione Lombardia, dando risalto a territori, realtà produttive di eccellenza e iniziative territoriali, esaltando quelle capacità professionali, comunicative ed espressive maturate in anni di esperienza, durante la frequentazione del corso presso il ‘ Centro Teatro Attivo’ di Milano, ‘Conduzione Televisiva’ tenuto da Attilio Ierna.

Sara Pizzorni

