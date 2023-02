Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, attivisti e società civile scendono in piazza per chiedere il cessate il fuoco e per non abbassare la guardia sui conflitti che da troppo tempo flagellano altri paesi del mondo, spesso dimenticati. Anche Legambiente aderisce alla rete Europe for Peace e partecipa alle mobilitazioni che si terranno venerdì 24, sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio.

Tanti gli appuntamenti in Lombardia, a Cremona l’associazione sarà presente insieme ad altre al flash mob che si sta organizzando per sabato 25 febbraio pomeriggio flash mob per la pace in piazza Stradivari.

«La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Invitiamo tutti a partecipare alle tante manifestazioni di solidarietà e pace, chiedendo a gran voce un negoziato per porre fine a questa immensa tragedia umana e ambientale in Ucraina e misure concrete verso il disarmo nucleare. Dati preoccupanti ci raccontano come in diverse parti del pianeta i conflitti siano all’ordine del giorno per l’accaparramento di fonti energetiche o di materie prime. Le guerre ci rendono deboli di fronte alla sfida energetica che abbiamo di fronte. La pace è condizione prioritaria e assoluta per poter affrontare il futuro soprattutto ora che il pianeta è messo a dura prova dal cambiamento climatico».

