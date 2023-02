Sabato 25 e domenica 26 febbraio la Lega sarà presente nelle piazze di Cremona e del territorio con banchetti e gazebo, dando la possibilità ai cittadini di firmare per dire stop a un suicidio economico-sociale. “Per colpa di un provvedimento votato dal Parlamento europeo, dal 2035 verrà vietata la vendita in tutta l’Unione Europea di auto con motori a combustione” commentano i promotori. “Un disastro che porterebbe oltre mezzo milione di licenziamenti in tutta Europa e migliaia di fallimenti in Italia.

Il settore automobilistico è un’industria strategica per il nostro Paese: questa scelta sarebbe un vero e proprio regalo alla Cina, primo produttore al mondo di batterie elettriche per auto. Questo non è buon senso: la doverosa battaglia per la sostenibilità ambientale deve accompagnarsi dalla sostenibilità economica e sociale. Vogliamo far sentire la nostra voce e quella dei cittadini per salvare il lavoro italiano”.

Saranno presenti esponenti politici del territorio, che passeranno a incontrare sostenitori, militanti e quanti desiderino avvicinarsi alla Lega e ai suoi progetti con la campagna tesseramento 2023.

Dove trovare i gazebo:

SABATO 25 FEBBRAIO

• CREMONA, PIAZZA ROMA (lato Taxi/C.so Mazzini) dalle 9.00 alle 12.00

DOMENICA 26 FEBBRAIO

• CASTELLEONE, PIAZZA DEL COMUNE dalle 9.00 alle 12.00

• PIZZIGHETTOBE, PIAZZA D’ARMI dalle 9.00 alle 12.00

• SONCINO, PIAZZA MANZONI dalle 9.00 alle 12.00

© Riproduzione riservata