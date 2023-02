C’è anche il nome del cremonese Marcello Ventura tra i candidati al ruolo di assessore all’Agricoltura nella Giunta Fontana bis. Il nome del consigliere eletto con il record dei voti nei seggi del capoluogo (1.119) circola tra le indiscrezioni riportate dal quotidiano Libero, accanto a quello di Barbara Mazzali. “Ho letto anch’io, questa mattina e la cosa mi grafitica – ci ha detto raggiunto telefonicamente – ma sto coi piedi per terra. Sono al mio primo mandato come consigliere, devo ancora apprendere molte cose, e poi eventualmente ci sono altri ruoli possibili. Sarà molto difficile, ma io sarei comunque pronto nel caso, molto ipotetico, che questa indiscrezione venisse confermata. Per ora sono già contento che il mio nome venga preso in considerazione”.

Ventura conferma inoltre di non intendere lasciare il posto in Consiglio Comunale, per “rispetto al mandato ricevuto quattro anni fa dagli elettori cremonesi, anche se magari sono gli stessi che mi hanno votato per le Regionali”. Ventura, da tre mandati rieletto in salone dei Quadri, visti i suoi trascorsi come consigliere delegato allo sport nella Giunta Perri potrebbe anche ambire a un assessorato regionale allo Sport, che tuttavia nell’ultima Giunta Fontana non era stato istituito.

La delega all’agricoltura d’altra parte sembra essere molto ambita da Fratelli d’Italia, in continuità con quella conferita a Francesco Lollobrigida come ministro del governo Meloni. gb

