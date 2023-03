I cartelli di una prossima apertura di una nuova pizzeria in via Solferino a Cremona campeggiano sulla vetrina dei locali dove una volta c’era l’agenzia di viaggi Padus.”Rom’antica” a Cremona è una pizzeria da cibo veloce e di pizza al taglio già presente in un centro commerciale alle porte della città: nonostante il commercio esulti per il fatto che una vetrina chiusa da tempo torni a illuminarsi in pieno centro, per altri addetti ai lavori l’esercizio commerciale legato al mondo del food non sarebbe la scelta più idonea in quella via in pieno centro. Dopo l’apertura dello store di cibo americano, ora arriva una pizzeria e, a quanto pare, commercianti e cremonesi avrebbero sperato di veder nascere in quello store un negozio di abbigliamento, qualcosa che fosse in sintonia con la nomea di via Solferino e via Mercatello di “vie dello shopping cremonese”. Certo è che in città è un massimo momento di espansione per locali di cibo e ristoranti dato che per esempio ha aperto la prima settimana di marzo “081 Burger – Il panino che non c’era” in via Cerasa e in via Beltrami è prevista una pizzeria al taglio.fb

