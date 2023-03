Al campo di calcio dell’oratorio di Cristo Re, quello in cui Gianluca Vialli ha mosso i suoi primi passi da calciatore, uno striscione omaggia il Vialli uomo e campione: dietro una porta campeggia gigante “Uomo campione grazie Gianluca, per sempre con noi”. I colori sono quelli grigiorossi, della cremo, squadra che Vialli ha portato nel cuore fino all’ultimo. Un omaggio dedicato sì al grande campione ma anche un messaggio per spronare coloro che in quel campo giocano ancora oggi a calcio, per prendere Vialli come esempio di vita fuori e dentro dal campo. Il 6 marzo saranno esattamente due mesi da quando Gianluca c’ha lasciato ma il suo essere campione non passa e non passerà mai. fb

