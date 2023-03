Vandali in azione nel quartiere Borgo Loreto, dove alcune case popolari sono state prese di mira: ignoti hanno infatti riempito le serrature dei portoni di ingresso di colla a presa rapida, bloccando di fatto ogni possibilità di aprire con le chiavi. I condomini presi di mira sono due: quello al civico 2 di via Endertà e quello al civico 8/D di via Esilde Soldi.

Il primo episodio risale alla mattina di venerdì, quando un residente, dopo essere uscito di casa, in via Endertà, per portare fuori il cane, è rientrato, rendendosi conto che la serratura era completamente bloccata, e ha dovuto accedere all’abitazione passando dalle cantine. Una prima segnalazione è stata fatta al Comune, che ha promesso di intervenire quanto prima. Nel frattempo, tuttavia, nel fine settimana i vandali sono entrati in azione nuovamente, nel condominio di via Soldi. In quest’ultimo non esiste un accesso posteriore, e l’unico sistema che i residenti hanno trovato per non restare chiusi fuori è stato quello di uscire a turno, in modo che ci sia sempre qualcuno in casa che possa aprire con il citofono, in attesa che l’amministrazione intervenga a sostituire la serratura.

“In quella casa abitano anche persone disabili” racconta uno dei residenti delle abitazioni popolari, Ivano Bonoldi. “Ho contattato il Comune e tutte le persone di competenza, e mi hanno promesso che interverranno prima possibile. Il problema è che in queste strade non vi sono telecamere e sarà difficile riuscire a individuare i vandali”. Peraltro, secondo alcuni residenti storici, non sarebbe la prima volta: episodi analoghi si erano già verificati in passato. Esasperati, i residenti hanno allertato le forze dell’ordine.

LaBos

© Riproduzione riservata