Dall’ex ospedale alla scuola Mario Lodi. Un incontro per approfondire due grandi progetti di rigenerazione urbana legati ai fondi del Pnrr e dell’Unione Europa. L’appuntamento è per giovedì 9 marzo alle ore 21 al Civico81 di via Bonomelli a Cremona con il vicesindaco e Assessore a Territorio, Opere pubbliche e Casa Andrea Virgilio. Durante l’evento verranno affrontati, a partire dall’impostazione politica di fondo, il progetto “Giovani in centro” che comprende la rigenerazione di alcuni spazi importanti del centro storico (piazza Lodi, piazza Giovanni XXIII, l’ex Ospedale, l’ex Chiesa San Francesco, il Parco del Vecchio Passeggio e le scuole San Francesco, Martini e Campi) e il progetto Pinqua al quartiere Po in cui si inseriscono gli interventi a edifici popolari, alla Scuola Martiri della Libertà, futuro polo scolastico Mario Lodi, all’ex fornace Frazzi, ai parchi Tognazzi e Sartori, al comparto lungo il Fiume Po. Un totale di 30 milioni di euro di opere e interventi in arrivo in città.

