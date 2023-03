In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna celebrata l’8 marzo, le studentesse e gli studenti del Comitato “l’Amore non distrugge” del Liceo Anguissola rendono omaggio, con un pannello espositivo, alle 21 Madri Costituenti della Repubblica italiana che nel 1946 entravano per la prima volta sulla scena della politica contribuendo, insieme a più di 500 deputati, alla scrittura della nostra Costituzione. Il pannello, accompagnato da un libretto esplicativo realizzato dagli stessi alunni nell’ambito del progetto regionale “A scuola contro la violenza sulle donne” di cui il Liceo Anguissola è scuola capofila, ricorda il contributo delle 21 donne all’Assemblea Costituente del 1946 attraverso brevi biografie, che riassumono la loro attività politica e i loro interventi nelle sedute dell’Assemblea, offrendo l’opportunità a tutti gli studenti di conoscere e valorizzare quelle figure femminili che hanno segnato la storia della nostra Repubblica al fine di promuovere, fra le nuove generazioni, i valori fondamentali della democrazia e il rispetto delle differenze.

La scelta di specificare la doppia presenza, nell’Assemblea costituente, di donne e uomini vuole valorizzare il contributo prezioso che anche le donne hanno dato nella formulazione dei valori su cui poggia la nostra democrazia e sottolineare che la presenza stessa delle donne nell’Assemblea non è stata soltanto l’effetto del suffragio universale femminile ma volontà di espressione della nascente democrazia di operare in modo non discriminatorio. Hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione alcune classi del Liceo Anguissola e il Dirigente scolastico, Flavio Arpini, che ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa e come le 21 madri costituenti, pur con alle spalle estrazioni partitiche e ideologiche diverse, abbiano contribuito al dibattito sull’emancipazione femminile, portando avanti l’idea secondo cui le donne devono potersi affermare nel lavoro, nella scena pubblica, nella cultura e nella famiglia.

