Cremona è di nuovo al centro dell’attenzione nella scena musicale italiana. Se infatti le canzoni del chiacchieratissimo Blanco sono a firma del giovane produttore e musicista cremonese Michele Zocca, in arte Michelangelo, ora il suo legame con la città del Torrazzo si fa ancora più stretto: il singolo del cantautore bresciano in uscita tra poco più di un mese, venerdì 14 aprile, sarà un duetto nientemeno che con un altro mito made in Cremona: Mina.

Una collaborazione artistica che attraversa diverse generazoini, considerando che tra i due cantanti, orchestrati da Michelangelo, ci sono ben 60 anni di differenza. Eppure, l’ormai ottantenne Tigre di Cremona ha accolto con entusiasmo la proposta di Blanco di lavorare a questo brano, che si sta registrando tra il suo studio di Lugano e quello milanese di Zocca, che ha firmato il brano. Un progetto che le è piaciuto a tal punto da decidere di includerlo nel suo prossimo album di inediti, che uscità in primavera.

Massimo riserbo sul nuovo brano, che per Blanco sarà una consacrazione dopo i successi di questi mesi, mentre per la Tigre potrebbe essere il modo per avvicinare maggiormente un pubblico di giovanissimi, che già da qualche tempo si stanno interessando alla sua Più di te, diventata da qualche tempo un tormentone nei video su Tik Tok: in tre giorni il brano del ’66 è stato utilizzato in 11mila video, come inno di stampo femminista. lb

