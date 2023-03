Dopo il grande successo della prima edizione, anche per il 2023 la Fondazione Redentore di Castelverde propone la “Grande Lotteria dell’Opera Pia”, una iniziativa che mira sia a raccogliere fondi sia a mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sulla struttura di via Gardinali.

“La raccolta dei premi è stato un vero successo – spiega il Presidente don Claudio Rasoli -. La generosità degli esercenti e dei privati di Castelverde, di Cremona, ma anche del territorio provinciale è stata davvero commovente. Possiamo vantare una lista di ben 45 premi. I biglietti saranno in vendita già la settimana prossima, chi desidera acquistarli li potrà trovare presso la portineria della Fondazione, ma anche in diversi negozi del paese, frazioni comprese. Si può anche chiedere dei blocchetti da vendere tra parenti e amici e così aiutare ancora di più e meglio l’Opera Pia: basta sempre rivolgersi alla portineria”.

“Noi viviamo – precisa il sacerdote alla guida della Fondazione dal luglio 2021 – anche di carità. I nostri fondatori – abbiamo appena celebrato l’80° della morte di mons. Gardinali – hanno creato questa realtà grazie alle generosità di istituzioni e di semplici cittadini, soprattutto della povera gente che ha dato quello che poteva per vedere aperto l’Ospedalino. In questi 120 anni di attività tanti hanno offerto il proprio tempo e i propri soldi per la Fondazione e ancora oggi abbiamo bisogno del supporto di tutti. Come tutti sanno le spese sono aumentate vertiginosamente, negli anni scorsi a causa del Covid, in questi mesi a causa della crescita incontrollata dell’energia e quindi delle materie prime. Abbiamo già aumentato le rette, ma non vogliamo gravare eccessivamente sulle famiglie per cui siamo sempre più impegnati nel cosiddetto fundraising, cioè nella raccolta fondi. Tra le tante iniziative – l’ultima è stata il calendario 2023 – spicca senza dubbio la lotteria”.

“L’anno scorso sono stati venduti oltre 9.000 biglietti – continua don Rasoli -, ma quest’anno vogliamo arrivare alla soglia dei 10.000. L’estrazione avverrà domenica 7 maggio alle ore 18 nel parco della Fondazione e concluderà una ‘due giorni di festa’ che stiamo organizzando insieme alle associazioni di volontariato del paese e all’amministrazione comunale, che sempre ci sostiene e ci accompagna. Stiamo ancora lavorando sul programma, ma presto presenteremo l’iniziativa alla stampa”.

“Oltre alle persone che hanno donato i premi vorrei ringraziare le animatrici della RSA – Maria Emilia Maffini, Federica Zigliani, Francesca Panico e Sonia Casella – per essersi sobbarcate tutta la parte organizzativa della lotteria: un lavoro non da poco! Un sentimento di sincera gratitudine va ai fratelli Palmiro, Mauro e Massimo Fanti, grandi imprenditori e grandi amici, che come sempre sono vicini all’Opera Pia e hanno offerto la stampa dei biglietti”.

